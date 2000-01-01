Faibischew (Roitman) Anita
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Roitman Shlomo
Мать: Roitman Eugenia
Рождение ребёнка
23.02.1940
Дочь: Viegas Prado Rachel
Отец ребёнка: Файбышев (faibischev) Герц (Guertz)
São Paulo, São Paulo, Brasil
Рождение ребёнка
11.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Файбышев (faibischev) Герц (Guertz)
São Paulo, Sao Paulo, Бразилия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно