Faibischew (Roitman) Anita — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Faibischew (Roitman) Anita

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Roitman Shlomo

Мать: Roitman Eugenia

Рождение ребёнка
23.02.1940

Дочь: Viegas Prado Rachel

Отец ребёнка: Файбышев (faibischev) Герц (Guertz)

São Paulo, São Paulo, Brasil
Рождение ребёнка
11.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Файбышев (faibischev) Герц (Guertz)

São Paulo, Sao Paulo, Бразилия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Файбышев (faibischev) Герц (Guertz)

Смерть
Неизвестно
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