Власова (Щербакова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Щербакова) Евдокия

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Щербаковъ Иванъ

Мать: Грызлова, Щербакова Ефросинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1843

Муж: Власовъ Федоръ

Рождение ребёнка
20.07.1844

Сын: Власовъ Трофимъ

Отец ребёнка: Власовъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1846

Сын: Власовъ Иванъ

Отец ребёнка: Власовъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.08.1847

Сын: Власовъ Семенъ

Отец ребёнка: Власовъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1850

Сын: Власовъ Архипъ

Отец ребёнка: Власовъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1852

Сын: Власовъ Денисъ

Отец ребёнка: Власовъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1854

Сын: Власовъ Владиміръ

Отец ребёнка: Власовъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1856

Сын: Власовъ Иоанникий

Отец ребёнка: Власовъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1859

Сын: Власовъ Николай

Отец ребёнка: Власовъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1861

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Власовъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1864

Сын: Власовъ Андреянъ

Отец ребёнка: Власовъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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