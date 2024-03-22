Власова (Щербакова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения1822
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Щербаковъ Иванъ
Бракосочетание
03.02.1843
Муж: Власовъ Федоръ
Рождение ребёнка
20.07.1844
Сын: Власовъ Трофимъ
Отец ребёнка: Власовъ Федоръ
Рождение ребёнка
07.01.1846
Сын: Власовъ Иванъ
Отец ребёнка: Власовъ Федоръ
Рождение ребёнка
30.08.1847
Сын: Власовъ Семенъ
Отец ребёнка: Власовъ Федоръ
Рождение ребёнка
18.02.1850
Сын: Власовъ Архипъ
Отец ребёнка: Власовъ Федоръ
Рождение ребёнка
16.05.1852
Сын: Власовъ Денисъ
Отец ребёнка: Власовъ Федоръ
Рождение ребёнка
10.07.1854
Сын: Власовъ Владиміръ
Отец ребёнка: Власовъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.11.1856
Сын: Власовъ Иоанникий
Отец ребёнка: Власовъ Федоръ
Рождение ребёнка
09.05.1859
Сын: Власовъ Николай
Отец ребёнка: Власовъ Федоръ
Рождение ребёнка
18.11.1861
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Власовъ Федоръ
Рождение ребёнка
19.08.1864
Сын: Власовъ Андреянъ
Отец ребёнка: Власовъ Федоръ