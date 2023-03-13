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(Грызлова) Акулина
(Грызлова) Акулина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.06.1820
Пол
Женский
Отец
Грызловъ Иванъ
1797 г.р.
Мать
Грызлова, Щербакова (Баушкина) Ефросинья
1797 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1820
Отец:
Грызловъ Иванъ
Мать:
Грызлова, Щербакова Ефросинья
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