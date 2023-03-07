Куватова (Щербакова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куватова (Щербакова) Матрена

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.03.1839

Дата смерти

07.03.1890

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1839

Отец: Щербаковъ Иванъ

Мать: Грызлова, Щербакова Ефросинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1862

Муж: Куватовъ Егоръ

Рождение ребёнка
14.11.1865

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Куватовъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1868

Сын: Куватовъ Яковъ

Отец ребёнка: Куватовъ Егоръ

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Куватовъ Павелъ

Отец ребёнка: Куватовъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куватовъ Андрей

Отец ребёнка: Куватовъ Егоръ

Смерть
07.03.1890
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ чахотки
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