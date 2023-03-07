Куватова (Щербакова) Матрена
Место рождения
Дата рождения20.03.1839
Дата смерти07.03.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1839
Отец: Щербаковъ Иванъ
Бракосочетание
26.01.1862
Муж: Куватовъ Егоръ
Рождение ребёнка
14.11.1865
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Куватовъ Егоръ
Рождение ребёнка
06.10.1868
Сын: Куватовъ Яковъ
Отец ребёнка: Куватовъ Егоръ
Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1875
Сын: Куватовъ Павелъ
Отец ребёнка: Куватовъ Егоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куватовъ Андрей
Отец ребёнка: Куватовъ Егоръ
Смерть
07.03.1890
Причина смерти: Отъ чахотки