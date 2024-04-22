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Коновалов Иван Минеевич

Место рождения

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.12.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коновалов Мина Федорович

Мать: Коновалова Матрона Ивановна

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.02.1812

Жена: Коновалова Афимья Сергеевна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Коновалов Сильверст Иванович

Мать ребёнка: Коновалова Афимья Сергеевна

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Сын: Коновалов Корнилий Иванович

Мать ребёнка: Коновалова Афимья Сергеевна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Коновалова Афимья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Коновалова Афимья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Коновалова Афимья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дария Ивановна

Мать ребёнка: Коновалова Афимья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Федор Иванович

Мать ребёнка: Коновалова Афимья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Иван Иванович

Мать ребёнка: Коновалова Афимья Сергеевна

Смерть
19.12.1868
Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
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