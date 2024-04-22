Коновалов Иван Минеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.12.1868
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1812
Рождение ребёнка
1816
Сын: Коновалов Сильверст Иванович
Мать ребёнка: Коновалова Афимья Сергеевна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Коновалов Корнилий Иванович
Мать ребёнка: Коновалова Афимья Сергеевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Коновалова Афимья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Коновалова Афимья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Коновалова Афимья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дария Ивановна
Мать ребёнка: Коновалова Афимья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коновалова Афимья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коновалова Афимья Сергеевна
Смерть
19.12.1868
Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния