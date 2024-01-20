Коновалов Мина Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти24.12.1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Коновалов Федор
Рождение ребёнка
1787
Сын: Коновалов Иродион Минеевич
Мать ребёнка: Коновалова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коновалова Матрона Ивановна
Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Минеевна
Мать ребёнка: Коновалова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Минеевна
Мать ребёнка: Коновалова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коновалова Матрона Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1851
Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния