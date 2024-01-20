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Коновалов Мина Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

24.12.1851

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Коновалов Федор

Мать: Коновалова Неонила Федоровна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Коновалов Иродион Минеевич

Мать ребёнка: Коновалова Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Иван Минеевич

Мать ребёнка: Коновалова Матрона Ивановна

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Минеевна

Мать ребёнка: Коновалова Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Минеевна

Мать ребёнка: Коновалова Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Федор Минеевич

Мать ребёнка: Коновалова Матрона Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Матрона Ивановна

Смерть
24.12.1851
Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
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