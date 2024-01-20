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Коновалова Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

20.09.1847

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Коновалов Иродион Минеевич

Отец ребёнка: Коновалов Мина Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Иван Минеевич

Отец ребёнка: Коновалов Мина Федорович

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Минеевна

Отец ребёнка: Коновалов Мина Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Минеевна

Отец ребёнка: Коновалов Мина Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Федор Минеевич

Отец ребёнка: Коновалов Мина Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Мина Федорович

Смерть
20.09.1847
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