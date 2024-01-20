Коновалова Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти20.09.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1787
Сын: Коновалов Иродион Минеевич
Отец ребёнка: Коновалов Мина Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коновалов Мина Федорович
Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Минеевна
Отец ребёнка: Коновалов Мина Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Минеевна
Отец ребёнка: Коновалов Мина Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коновалов Мина Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.1847