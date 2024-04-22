Коновалова (Юрьева) Афимья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Юрьева) Афимья Сергеевна

Место рождения

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрьев Сергей Петрович

Мать: Юрьева Пелагея Тихоновна

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.02.1812

Муж: Коновалов Иван Минеевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Коновалов Сильверст Иванович

Отец ребёнка: Коновалов Иван Минеевич

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Сын: Коновалов Корнилий Иванович

Отец ребёнка: Коновалов Иван Минеевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Коновалов Иван Минеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Коновалов Иван Минеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Коновалов Иван Минеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дария Ивановна

Отец ребёнка: Коновалов Иван Минеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Федор Иванович

Отец ребёнка: Коновалов Иван Минеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Иван Иванович

Отец ребёнка: Коновалов Иван Минеевич

Смерть
Неизвестно
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