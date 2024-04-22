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Коновалов Сильверст Иванович

Место рождения

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Коновалов Иван Минеевич

Мать: Коновалова Афимья Сергеевна

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1836

Жена: Коновалова Агафия Алексеевна

22.01.1836
Рождение ребёнка
1841

Сын: Коновалов Гавриил Сильверстович

Мать ребёнка: Коновалова Агафия Алексеевна

Бракосочетание
1842

Жена: Коновалова Евдокия Алексеевна

13.02.1842
Рождение ребёнка
03.02.1847

Дочь: Бердникова Агафия Сильверстовна

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Алексеевна

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Коновалов Тихон Сильверстович

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Коновалов Афанасий Сильверстович

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Сильверстовна

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Сильверстовна

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нехорошкова Клавдия Сильверстовна

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Ефим Сильверстович

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
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