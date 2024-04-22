Коновалов Сильверст Иванович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
1836
22.01.1836
Рождение ребёнка
1841
Сын: Коновалов Гавриил Сильверстович
Мать ребёнка: Коновалова Агафия Алексеевна
Бракосочетание
1842
13.02.1842
Рождение ребёнка
03.02.1847
Дочь: Бердникова Агафия Сильверстовна
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Коновалов Тихон Сильверстович
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Коновалов Афанасий Сильверстович
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Сильверстовна
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Сильверстовна
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нехорошкова Клавдия Сильверстовна
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Ефим Сильверстович
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Алексеевна
Смерть
Неизвестно