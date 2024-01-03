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Турлаев Яков Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1887

Дата смерти

01.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1887

Отец: Турлаев Михаил Филиппович

Мать: Турлаева Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турлаева (Афоньшина) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
26.12.1918

Сын: Турлаев Евгений Яковлевич

Мать ребёнка: Турлаева (Афоньшина) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
13.01.1925

Дочь: Турлаева Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Турлаева (Афоньшина) Анна Васильевна

Смерть
01.10.1937

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