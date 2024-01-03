Турлаев Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1887
Дата смерти01.10.1937
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1887
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1918
Сын: Турлаев Евгений Яковлевич
Мать ребёнка: Турлаева (Афоньшина) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
13.01.1925
Дочь: Турлаева Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Турлаева (Афоньшина) Анна Васильевна
Смерть
01.10.1937