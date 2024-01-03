Турлаева (Афоньшина) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Афоньшин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1918
Сын: Турлаев Евгений Яковлевич
Отец ребёнка: Турлаев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
13.01.1925
Дочь: Турлаева Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Турлаев Яков Михайлович
Смерть
1943