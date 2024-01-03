Турлаева (Афоньшина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турлаева (Афоньшина) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Афоньшин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турлаев Яков Михайлович

Рождение ребёнка
26.12.1918

Сын: Турлаев Евгений Яковлевич

Отец ребёнка: Турлаев Яков Михайлович

Рождение ребёнка
13.01.1925

Дочь: Турлаева Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Турлаев Яков Михайлович

Смерть
1943

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