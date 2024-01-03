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Турлаев Михаил Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Турлаев Филипп Нестерович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турлаева Настасья Михайловна

Мать ребёнка: Турлаева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турлаев Федор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1887

Сын: Турлаев Яков Михайлович

Мать ребёнка: Турлаева Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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