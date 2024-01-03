Турлаев Михаил Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Турлаев Филипп Нестерович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турлаева Настасья Михайловна
Мать ребёнка: Турлаева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1887
Мать ребёнка: Турлаева Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно