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Турлаев Евгений Яковлевич

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Место рождения

село Владимирское Воскресенский район Нижегородская область

Дата рождения

26.12.1918

Дата смерти

17.01.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1918

Отец: Турлаев Яков Михайлович

Мать: Турлаева Анна Васильевна

село Владимирское Воскресенский район Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.01.1962

Дочь: Заварыкина Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Турлаева Валентина Андреевна

поселок Углеуральский города Губахи Пермской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турлаева Валентина Андреевна

Смерть
17.01.1968
г.Пермь
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