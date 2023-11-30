Турлаев Евгений Яковлевич
Место рождениясело Владимирское Воскресенский район Нижегородская область
Дата рождения26.12.1918
Дата смерти17.01.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1918
Отец: Турлаев Яков Михайлович
Мать: Турлаева Анна Васильевна
село Владимирское Воскресенский район Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.01.1962
Дочь: Заварыкина Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Турлаева Валентина Андреевна
поселок Углеуральский города Губахи Пермской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.1968
г.Пермь