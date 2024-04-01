Ананьина 1, Машенская 2 (Наумова) Татьяна Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти27.07.1861
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Рождение ребёнка
01.03.1849
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Ананьин Андрей Казак Кр. Полуденной Семенов
Рождение ребёнка
13.10.1851
Отец ребёнка: Ананьин Андрей Казак Кр. Полуденной Семенов
Бракосочетание
09.02.1859
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 55 Ж. 39 оба вторым
Рождение ребёнка
24.03.1859
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Машенский Михаил Казак Ст. Николаевской Сергеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьин Александр Андреев
Отец ребёнка: Ананьин Андрей Казак Кр. Полуденной Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.1861
42 года, от чахотки