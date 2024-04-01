Ананьина 1, Машенская 2 (Наумова) Татьяна Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьина 1, Машенская 2 (Наумова) Татьяна Архипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

27.07.1861

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Наумов Архип Казак Р.Ганькина Данилов

Мать: Наумова Марфа Тимофеева

Рождение ребёнка
01.03.1849

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Ананьин Андрей Казак Кр. Полуденной Семенов

Рождение ребёнка
13.10.1851

Сын: Ананьин Ефимий Андреев

Отец ребёнка: Ананьин Андрей Казак Кр. Полуденной Семенов

Бракосочетание
09.02.1859

Муж: Машенский Михаил Казак Ст. Николаевской Сергеев

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 55 Ж. 39 оба вторым
Рождение ребёнка
24.03.1859

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Машенский Михаил Казак Ст. Николаевской Сергеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьин Александр Андреев

Отец ребёнка: Ананьин Андрей Казак Кр. Полуденной Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьин Андрей Казак Кр. Полуденной Семенов

Смерть
27.07.1861
42 года, от чахотки
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