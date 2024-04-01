Наумова Марфа Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Наумов Архип Казак Р.Ганькина Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1820
Рождение ребёнка
03.07.1830
Отец ребёнка: Наумов Архип Казак Р.Ганькина Данилов
Рождение ребёнка
?.08.1834
Отец ребёнка: Наумов Архип Казак Р.Ганькина Данилов
Рождение ребёнка
02.10.1836
Дочь: (Наумова) Параскева Архипова
Отец ребёнка: Наумов Архип Казак Р.Ганькина Данилов
Смерть
Неизвестно