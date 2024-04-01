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Наумова Марфа Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Елисей Архипов

Отец ребёнка: Наумов Архип Казак Р.Ганькина Данилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Архип Казак Р.Ганькина Данилов

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Ананьина 1, Машенская 2 (Наумова) Татьяна Архипова

Отец ребёнка: Наумов Архип Казак Р.Ганькина Данилов

Рождение ребёнка
03.07.1830

Сын: Наумов Филипп Архипов

Отец ребёнка: Наумов Архип Казак Р.Ганькина Данилов

Рождение ребёнка
?.08.1834

Сын: Наумов Михаил Архипов

Отец ребёнка: Наумов Архип Казак Р.Ганькина Данилов

Рождение ребёнка
02.10.1836

Дочь: (Наумова) Параскева Архипова

Отец ребёнка: Наумов Архип Казак Р.Ганькина Данилов

Смерть
Неизвестно

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