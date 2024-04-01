Ананьин Андрей Казак Кр. Полуденной Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1859
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ананьин Семен Иванов
Рождение ребёнка
01.03.1849
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Ананьина 1, Машенская 2 Татьяна Архипова
Рождение ребёнка
13.10.1851
Мать ребёнка: Ананьина 1, Машенская 2 Татьяна Архипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьин Александр Андреев
Мать ребёнка: Ананьина 1, Машенская 2 Татьяна Архипова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1859