Ананьин Андрей Казак Кр. Полуденной Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьин Андрей Казак Кр. Полуденной Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1859

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ананьин Семен Иванов

Мать: Ананьина Хавронья Семенова

Рождение ребёнка
01.03.1849

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Ананьина 1, Машенская 2 Татьяна Архипова

Рождение ребёнка
13.10.1851

Сын: Ананьин Ефимий Андреев

Мать ребёнка: Ананьина 1, Машенская 2 Татьяна Архипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьин Александр Андреев

Мать ребёнка: Ананьина 1, Машенская 2 Татьяна Архипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьина 1, Машенская 2 Татьяна Архипова

Смерть
До 1859
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