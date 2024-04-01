Ананьин Александр Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьин Александр Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1902

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ананьин Андрей Казак Кр. Полуденной Семенов

Мать: Ананьина 1, Машенская 2 Татьяна Архипова

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Анна Александрова

Мать ребёнка: Ананьина 1, Кочурова 2 Ольга Никифирова

Рождение ребёнка
01.03.1878

Сын: Ананьин Василий Александров

Мать ребёнка: Ананьина 1, Кочурова 2 Ольга Никифирова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьина 1, Кочурова 2 Ольга Никифирова

Смерть
До 1902
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