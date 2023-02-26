Завадина Мария (Матрона) Семёнова
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Семён Никифоров
Мать: Татьяна Акимова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.10.1796
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.11.1799
Дочь: Варвара Фомина
Отец ребёнка: Завадин Фома Владимиров
д.Шишки
Рождение ребёнка
13.01.1802
Сын: Павел ст
Отец ребёнка: Завадин Фома Владимиров
Рождение ребёнка
1802
Сын: Тимофей Фомин
Отец ребёнка: Завадин Фома Владимиров
Рождение ребёнка
21.04.1806
Дочь: Александра Фомина
Отец ребёнка: Завадин Фома Владимиров
Рождение ребёнка
16.02.1808
Сын: Анисим Фомин
Отец ребёнка: Завадин Фома Владимиров
Рождение ребёнка
28.08.1809
Дочь: Наталия Фомина
Отец ребёнка: Завадин Фома Владимиров
Рождение ребёнка
1811
Сын: Завадин Павел Фомин
Отец ребёнка: Завадин Фома Владимиров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1813
Сын: Завадин Мартин Фомин
Отец ребёнка: Завадин Фома Владимиров
Смерть
Неизвестно