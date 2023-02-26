Завадина Мария (Матрона) Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завадина Мария (Матрона) Семёнова

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Семён Никифоров

Мать: Татьяна Акимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.10.1796

Муж: Завадин Фома Владимиров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.11.1799

Дочь: Варвара Фомина

Отец ребёнка: Завадин Фома Владимиров

д.Шишки
Рождение ребёнка
13.01.1802

Сын: Павел ст

Отец ребёнка: Завадин Фома Владимиров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Тимофей Фомин

Отец ребёнка: Завадин Фома Владимиров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.04.1806

Дочь: Александра Фомина

Отец ребёнка: Завадин Фома Владимиров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1808

Сын: Анисим Фомин

Отец ребёнка: Завадин Фома Владимиров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1809

Дочь: Наталия Фомина

Отец ребёнка: Завадин Фома Владимиров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1811

Сын: Завадин Павел Фомин

Отец ребёнка: Завадин Фома Владимиров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1813

Сын: Завадин Мартин Фомин

Отец ребёнка: Завадин Фома Владимиров

Смерть
Неизвестно
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