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Павел ст
Павел ст
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Место рождения
Иванцево
, Дубровская волость, Поречский уезд
Дата рождения
13.01.1802
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Завадин Фома Владимиров
1772 г.р.
Мать
Завадина Мария (Матрона) Семёнова
1775 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
13.01.1802
Отец:
Завадин Фома Владимиров
Мать:
Завадина Мария (Матрона) Семёнова
Иванцево
, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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