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Павел ст

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

13.01.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1802

Отец: Завадин Фома Владимиров

Мать: Завадина Мария (Матрона) Семёнова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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