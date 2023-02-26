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Завадин Фома Владимиров

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1772

Дата смерти

26.06.1838

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Завадин Владимир Андреев

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.10.1796

Жена: Завадина Мария (Матрона) Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.11.1799

Дочь: Варвара Фомина

Мать ребёнка: Завадина Мария (Матрона) Семёнова

д.Шишки
Рождение ребёнка
13.01.1802

Сын: Павел ст

Мать ребёнка: Завадина Мария (Матрона) Семёнова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Тимофей Фомин

Мать ребёнка: Завадина Мария (Матрона) Семёнова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.04.1806

Дочь: Александра Фомина

Мать ребёнка: Завадина Мария (Матрона) Семёнова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1808

Сын: Анисим Фомин

Мать ребёнка: Завадина Мария (Матрона) Семёнова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1809

Дочь: Наталия Фомина

Мать ребёнка: Завадина Мария (Матрона) Семёнова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1811

Сын: Завадин Павел Фомин

Мать ребёнка: Завадина Мария (Матрона) Семёнова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
1813

Сын: Завадин Мартин Фомин

Мать ребёнка: Завадина Мария (Матрона) Семёнова

Смерть
26.06.1838
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище
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