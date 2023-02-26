Завадин Фома Владимиров
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1772
Дата смерти26.06.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Завадин Владимир Андреев
Мать: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.10.1796
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.11.1799
Дочь: Варвара Фомина
Мать ребёнка: Завадина Мария (Матрона) Семёнова
д.Шишки
Рождение ребёнка
13.01.1802
Сын: Павел ст
Мать ребёнка: Завадина Мария (Матрона) Семёнова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Тимофей Фомин
Мать ребёнка: Завадина Мария (Матрона) Семёнова
Рождение ребёнка
21.04.1806
Дочь: Александра Фомина
Мать ребёнка: Завадина Мария (Матрона) Семёнова
Рождение ребёнка
16.02.1808
Сын: Анисим Фомин
Мать ребёнка: Завадина Мария (Матрона) Семёнова
Рождение ребёнка
28.08.1809
Дочь: Наталия Фомина
Мать ребёнка: Завадина Мария (Матрона) Семёнова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Завадин Павел Фомин
Мать ребёнка: Завадина Мария (Матрона) Семёнова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
1813
Сын: Завадин Мартин Фомин
Мать ребёнка: Завадина Мария (Матрона) Семёнова
Смерть
26.06.1838
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище