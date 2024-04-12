Малыгина (Некрасова) Анна Владимирова
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Малыгин Григорий Кириллович
Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Малыгин Григорий Кириллович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Малыгин Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Малыгин Григорий Кириллович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Прозорова Ольга Григорьева
Отец ребёнка: Малыгин Григорий Кириллович
Рождение ребёнка
05.08.1826
Сын: Малыгин Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Малыгин Григорий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно