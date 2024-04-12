Малыгина (Некрасова) Анна Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Некрасова) Анна Владимирова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Некрасов Владимир Никитич

Мать: Некрасова Варвара Прохорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Малыгин Григорий Кириллович

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Малыгин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Малыгин Григорий Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Малыгин Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Малыгин Григорий Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Прозорова Ольга Григорьева

Отец ребёнка: Малыгин Григорий Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.08.1826

Сын: Малыгин Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Малыгин Григорий Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Григорий Кириллович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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