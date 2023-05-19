Прозорова (Малыгина) Ольга Григорьева
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1836
Сын: Прозоров Николай Васильев
Отец ребёнка: Прозоров Василий Васильев
Рождение ребёнка
16.02.1838
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Прозоров Василий Васильев
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Прозоров Василий Васильев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Прозоров Василий Васильев
Рождение ребёнка
24.09.1851
Отец ребёнка: Прозоров Василий Васильев
Рождение ребёнка
12.01.1855
Дочь: Ольга Васильева
Отец ребёнка: Прозоров Василий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно