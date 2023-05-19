Прозорова (Малыгина) Ольга Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прозорова (Малыгина) Ольга Григорьева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Малыгин Григорий Кириллович

Мать: Малыгина Анна Владимирова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Прозоров Николай Васильев

Отец ребёнка: Прозоров Василий Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.02.1838

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Прозоров Василий Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Прозоров Иван Васильев

Отец ребёнка: Прозоров Василий Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Прозоров Василий Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.09.1851

Сын: Прозоров Андрей Васильев

Отец ребёнка: Прозоров Василий Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1855

Дочь: Ольга Васильева

Отец ребёнка: Прозоров Василий Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прозоров Василий Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно