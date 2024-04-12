Некрасов Владимир Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Владимир Никитич

Некрасов Владимир Никитич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Некрасов Никита Семенов

Мать: Некрасова Афимия?? Володимирова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.02.1773

Жена: Некрасова Варвара Прохорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Некрасов Яков Владимирович

Мать ребёнка: Некрасова Варвара Прохорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Нечаева Анна Владимировна

Мать ребёнка: Некрасова Варвара Прохорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.03.1781

Дочь: Матрена Владимирова

Мать ребёнка: Некрасова Варвара Прохорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Малыгина Анна Владимирова

Мать ребёнка: Некрасова Варвара Прохорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Некрасов Иван Владимирович

Мать ребёнка: Некрасова Варвара Прохорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Некрасов Павел Владимирович

Мать ребёнка: Некрасова Варвара Прохорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.07.1797

Сын: Некрасов Иван Владимирович

Мать ребёнка: Некрасова Варвара Прохорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1807
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close