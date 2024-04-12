Некрасов Владимир Никитич
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Бракосочетание
03.02.1773
Рождение ребёнка
1779
Сын: Некрасов Яков Владимирович
Мать ребёнка: Некрасова Варвара Прохорова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Нечаева Анна Владимировна
Мать ребёнка: Некрасова Варвара Прохорова
Рождение ребёнка
27.03.1781
Дочь: Матрена Владимирова
Мать ребёнка: Некрасова Варвара Прохорова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Малыгина Анна Владимирова
Мать ребёнка: Некрасова Варвара Прохорова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Некрасов Иван Владимирович
Мать ребёнка: Некрасова Варвара Прохорова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Некрасов Павел Владимирович
Мать ребёнка: Некрасова Варвара Прохорова
Рождение ребёнка
21.07.1797
Сын: Некрасов Иван Владимирович
Мать ребёнка: Некрасова Варвара Прохорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1807