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Некрасова (-) Варвара Прохорова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

05.12.1812

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Некрасов Прохор Марков

Мать: Некрасова Катерина Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.02.1773

Муж: Некрасов Владимир Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Некрасов Яков Владимирович

Отец ребёнка: Некрасов Владимир Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Нечаева Анна Владимировна

Отец ребёнка: Некрасов Владимир Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.03.1781

Дочь: Матрена Владимирова

Отец ребёнка: Некрасов Владимир Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Малыгина Анна Владимирова

Отец ребёнка: Некрасов Владимир Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Некрасов Иван Владимирович

Отец ребёнка: Некрасов Владимир Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Некрасов Павел Владимирович

Отец ребёнка: Некрасов Владимир Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.07.1797

Сын: Некрасов Иван Владимирович

Отец ребёнка: Некрасов Владимир Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
05.12.1812
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