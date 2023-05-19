Некрасова (-) Варвара Прохорова
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти05.12.1812
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Некрасов Прохор Марков
Бракосочетание
03.02.1773
Рождение ребёнка
1779
Сын: Некрасов Яков Владимирович
Отец ребёнка: Некрасов Владимир Никитич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Нечаева Анна Владимировна
Отец ребёнка: Некрасов Владимир Никитич
Рождение ребёнка
27.03.1781
Дочь: Матрена Владимирова
Отец ребёнка: Некрасов Владимир Никитич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Малыгина Анна Владимирова
Отец ребёнка: Некрасов Владимир Никитич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Некрасов Иван Владимирович
Отец ребёнка: Некрасов Владимир Никитич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Некрасов Павел Владимирович
Отец ребёнка: Некрасов Владимир Никитич
Рождение ребёнка
21.07.1797
Сын: Некрасов Иван Владимирович
Отец ребёнка: Некрасов Владимир Никитич
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.12.1812