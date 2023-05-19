Некрасова (-) Катерина Петрова
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смерти30.09.1765
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Петр Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1748
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Некрасов Прохор Марков
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Некрасова Варвара Прохорова
Отец ребёнка: Некрасов Прохор Марков
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Некрасова Авдотья Прокофьева
Отец ребёнка: Некрасов Прохор Марков
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Некрасов Прохор Марков
Рождение ребёнка
04.08.1760
Дочь: Некрасова Авдотья Прокофьева
Отец ребёнка: Некрасов Прохор Марков
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.09.1765