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Некрасова (-) Катерина Петрова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

30.09.1765

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Петр Васильев

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
31.01.1748

Муж: Некрасов Прохор Марков

Рождение ребёнка
1748

Сын: Некрасов Яков Прохоров

Отец ребёнка: Некрасов Прохор Марков

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Некрасова Варвара Прохорова

Отец ребёнка: Некрасов Прохор Марков

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Некрасова Авдотья Прокофьева

Отец ребёнка: Некрасов Прохор Марков

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Некрасов Леон Прохоров

Отец ребёнка: Некрасов Прохор Марков

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1760

Дочь: Некрасова Авдотья Прокофьева

Отец ребёнка: Некрасов Прохор Марков

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
30.09.1765
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