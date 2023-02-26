Миронов-Валухов Герасим Олимпиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов-Валухов Герасим Олимпиев

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808

Отец: Алимпий (Олимпий)

Мать: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Домника Герасимова

Мать ребёнка: Миронова Ольга Антонова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1834

Сын: Миронов Аввакум Герасимов

Мать ребёнка: Миронова Ольга Антонова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1839

Сын: Миронов Гавриил Герасимов

Мать ребёнка: Миронова Ольга Антонова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мавра Герасимова

Мать ребёнка: Миронова Ольга Антонова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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