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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Яков Алимпиев
Отец ребёнка: Алимпий (Олимпий)
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1808
Сын: Миронов-Валухов Герасим Олимпиев
Отец ребёнка: Алимпий (Олимпий)
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1819
Сын: Егор Алимпиев
Отец ребёнка: Алимпий (Олимпий)
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.