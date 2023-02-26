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Миронова Ольга Антонова

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Домника Герасимова

Отец ребёнка: Миронов-Валухов Герасим Олимпиев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1834

Сын: Миронов Аввакум Герасимов

Отец ребёнка: Миронов-Валухов Герасим Олимпиев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1839

Сын: Миронов Гавриил Герасимов

Отец ребёнка: Миронов-Валухов Герасим Олимпиев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мавра Герасимова

Отец ребёнка: Миронов-Валухов Герасим Олимпиев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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