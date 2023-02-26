Миронова Ольга Антонова
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Домника Герасимова
Отец ребёнка: Миронов-Валухов Герасим Олимпиев
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1834
Сын: Миронов Аввакум Герасимов
Отец ребёнка: Миронов-Валухов Герасим Олимпиев
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1839
Сын: Миронов Гавриил Герасимов
Отец ребёнка: Миронов-Валухов Герасим Олимпиев
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мавра Герасимова
Отец ребёнка: Миронов-Валухов Герасим Олимпиев
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно