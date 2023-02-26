Домника Герасимова
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1828
Дата смерти01.04.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
22.07.1846
Муж: Евдоким Терентьев
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
01.04.1857
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от горячки