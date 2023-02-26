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Домника Герасимова

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

01.04.1857

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Миронов-Валухов Герасим Олимпиев

Мать: Миронова Ольга Антонова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
22.07.1846

Муж: Евдоким Терентьев

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
01.04.1857
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от горячки
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