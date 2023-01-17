Суздальцева (Лапшева) Матрёна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуздальцева (Лапшева) Матрёна Васильевна

Суздальцева (Лапшева) Матрёна Васильевна

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Лапшев Василий Кузьмич

Мать: Лапшева Анна Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1883

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Суздальцев Михаил Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1884

Дочь: Горматова Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Суздальцев Михаил Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.09.1888

Дочь: Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Суздальцев Михаил Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.03.1891

Дочь: Матрёна Михайловна

Отец ребёнка: Суздальцев Михаил Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1897

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Суздальцев Михаил Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальцев Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close