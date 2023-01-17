Суздальцева (Лапшева) Матрёна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Лапшев Василий Кузьмич
Мать: Лапшева Анна Семёновна
Рождение ребёнка
12.03.1883
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Суздальцев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
01.12.1884
Дочь: Горматова Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Суздальцев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
03.09.1888
Дочь: Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Суздальцев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
23.03.1891
Дочь: Матрёна Михайловна
Отец ребёнка: Суздальцев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
04.08.1897
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Суздальцев Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно