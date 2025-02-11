Горматова (Суздальцева) Варвара Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.12.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1884
Бракосочетание
16.02.1905
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.05.1907
Дочь: (Горматова) Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Горматов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
13.03.1909
Сын: Горматов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Горматов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
23.11.1910
Дочь: (Горматова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Горматов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
05.04.1914
Сын: Горматов Василий Иванович
Отец ребёнка: Горматов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
04.06.1915
Дочь: (Горматова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Горматов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
20.06.1916
Отец ребёнка: Горматов Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно