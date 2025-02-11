Горматова (Суздальцева) Варвара Михайловна 01.12.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горматова (Суздальцева) Варвара Михайловна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.12.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1884

Отец: Суздальцев Михаил Васильевич

Мать: Суздальцева (Лапшева) Матрёна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.02.1905

Муж: Горматов Иван Николаевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.05.1907

Дочь: (Горматова) Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Горматов Иван Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1909

Сын: Горматов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Горматов Иван Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.11.1910

Дочь: (Горматова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Горматов Иван Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.04.1914

Сын: Горматов Василий Иванович

Отец ребёнка: Горматов Иван Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.06.1915

Дочь: (Горматова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Горматов Иван Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1916

Сын: Горматов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Горматов Иван Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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