Контеев Алексей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонтеев Алексей Григорьевич

Контеев Алексей Григорьевич

avatar

Место рождения

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около ?.03.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1889

Отец: Контеев Григорий

Мать: не указана

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.03.1910

Сын: Контеев Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Контеева Прасковья Гавриловна

Алтайский кр., Залесовский р-н.
Рождение ребёнка
25.06.1913

Дочь: Сурадеева Февронья

Мать ребёнка: Контеева Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Контеев Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Контеева Прасковья Гавриловна

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Контеева Прасковья Гавриловна

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Контеева Прасковья Гавриловна

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.11.1925

Дочь: Морозас Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: Контеева Прасковья Гавриловна

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close