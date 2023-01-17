Контеев Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.03.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1889
Отец: Контеев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1910
Мать ребёнка: Контеева Прасковья Гавриловна
Алтайский кр., Залесовский р-н.
Рождение ребёнка
25.06.1913
Дочь: Сурадеева Февронья
Мать ребёнка: Контеева Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Контеев Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Контеева Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Контеева Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Контеева Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
08.11.1925
Дочь: Морозас Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: Контеева Прасковья Гавриловна
Смерть
Неизвестно