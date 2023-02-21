Контеева (Зорькина) Прасковья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1910
Отец ребёнка: Контеев Алексей Григорьевич
Алтайский кр., Залесовский р-н.
Рождение ребёнка
25.06.1913
Дочь: Сурадеева Февронья
Отец ребёнка: Контеев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Контеев Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Контеев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Контеев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Контеев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
08.11.1925
Дочь: Морозас Ульяна Алексеевна
Отец ребёнка: Контеев Алексей Григорьевич
Смерть
1931