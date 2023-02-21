Контеева (Зорькина) Прасковья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Контеева (Зорькина) Прасковья Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1910

Сын: Контеев Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Контеев Алексей Григорьевич

Алтайский кр., Залесовский р-н.
Рождение ребёнка
25.06.1913

Дочь: Сурадеева Февронья

Отец ребёнка: Контеев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Контеев Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Контеев Алексей Григорьевич

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Контеев Алексей Григорьевич

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Контеев Алексей Григорьевич

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.11.1925

Дочь: Морозас Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: Контеев Алексей Григорьевич

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1931
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