Контеев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.03.1889
Сын: Контеев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудряшов Марфа
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно