Морозас (Контеева) Ульяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения08.11.1925
Дата смерти17.10.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1925
Рождение ребёнка
17.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Александр
Рождение ребёнка
28.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозас Витаутас Альфонсо
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
17.10.2007
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край