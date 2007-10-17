Морозас (Контеева) Ульяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозас (Контеева) Ульяна Алексеевна

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Место рождения

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

08.11.1925

Дата смерти

17.10.2007

Пол

Женский

Отец

Около 1889 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1925

Отец: Контеев Алексей Григорьевич

Мать: Контеева Прасковья Гавриловна

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Александр

Рождение ребёнка
28.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозас Витаутас Альфонсо

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
17.10.2007
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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