Шелепнин Егор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Афимья Егоровна
Мать ребёнка: Шелепнина Марфа Алексеевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Шелепнин Василий Егорович
Мать ребёнка: Шелепнина Марфа Алексеевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Шелепнина Марфа Алексеевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно