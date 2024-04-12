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Шелепнин Егор Васильевич

Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Шелепнин Василий Васильевич

Мать: Шелепнина Парасковья Ивановна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Афимья Егоровна

Мать ребёнка: Шелепнина Марфа Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Шелепнин Василий Егорович

Мать ребёнка: Шелепнина Марфа Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Шелепнин Иван Егорович

Мать ребёнка: Шелепнина Марфа Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелепнина Марфа Алексеевна

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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