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Шелепнина Парасковья Ивановна

Место рождения

Малые Дубравы, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1669 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Малые Дубравы, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Шелепнин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Шелепнин Василий Васильевич

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Шелепнин Егор Васильевич

Отец ребёнка: Шелепнин Василий Васильевич

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Шелепнин Борис Васильевич

Отец ребёнка: Шелепнин Василий Васильевич

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Место жительства
С 1733
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелепнин Василий Васильевич

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Смерть
Неизвестно
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