Шелепнина Парасковья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
Около 1700
Отец ребёнка: Шелепнин Василий Васильевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Рождение ребёнка
Около 1716
Отец ребёнка: Шелепнин Василий Васильевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Шелепнин Борис Васильевич
Отец ребёнка: Шелепнин Василий Васильевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Место жительства
С 1733
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Смерть
Неизвестно