Шелепнин Василий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1669
Дата смертиПосле 1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1669
Отец: Василий
Рождение ребёнка
Около 1700
Мать ребёнка: Шелепнина Парасковья Ивановна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Рождение ребёнка
Около 1716
Мать ребёнка: Шелепнина Парасковья Ивановна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Шелепнин Борис Васильевич
Мать ребёнка: Шелепнина Парасковья Ивановна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Место жительства
С 1733
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42 а оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Смерть
После 1756