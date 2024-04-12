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Шелепнин Василий Васильевич

Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

Около 1669

Дата смерти

После 1756

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669

Отец: Василий

Мать: не указана

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Шелепнин Яков Васильевич

Мать ребёнка: Шелепнина Парасковья Ивановна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Шелепнин Егор Васильевич

Мать ребёнка: Шелепнина Парасковья Ивановна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Шелепнин Борис Васильевич

Мать ребёнка: Шелепнина Парасковья Ивановна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Место жительства
С 1733
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42 а оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелепнина Парасковья Ивановна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Смерть
После 1756
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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