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Шелепнина Марфа Алексеевна

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1716 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Дочь церковного причетника ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Афимья Егоровна

Отец ребёнка: Шелепнин Егор Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Шелепнин Василий Егорович

Отец ребёнка: Шелепнин Егор Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Шелепнин Иван Егорович

Отец ребёнка: Шелепнин Егор Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелепнин Егор Васильевич

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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