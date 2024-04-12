Шелепнина Марфа Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Дочь церковного причетника ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Афимья Егоровна
Отец ребёнка: Шелепнин Егор Васильевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Шелепнин Василий Егорович
Отец ребёнка: Шелепнин Егор Васильевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Шелепнин Егор Васильевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно