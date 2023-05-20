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Липкин Стафей Степанович

Место рождения

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Липкин Степан Июдинович (Иудович)

Мать: Липкина Пелагея

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липкина Парасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Липкина Марья Стафеевна

Мать ребёнка: Липкина Парасковья Семеновна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Липкин Федор Стафеевич

Мать ребёнка: Липкина Парасковья Семеновна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Липкин Петр Стафеевич

Мать ребёнка: Липкина Парасковья Семеновна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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