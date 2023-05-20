Липкин Стафей Степанович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Липкин Степан Июдинович (Иудович)
Мать: Липкина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Липкина Марья Стафеевна
Мать ребёнка: Липкина Парасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Липкина Парасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Липкина Парасковья Семеновна
Смерть
Неизвестно