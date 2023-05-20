Липкин Степан Июдинович (Иудович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липкин Степан Июдинович (Иудович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1784

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784

Отец: Липкин Июда (Иуда)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липкина Пелагея

Рождение ребёнка
1819

Сын: Липкин Стафей Степанович

Мать ребёнка: Липкина Пелагея

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Липкин Прокопий Степанович

Мать ребёнка: Липкина Пелагея

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
1846
Упоминание
30.07.1850
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

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