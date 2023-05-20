Липкин Степан Июдинович (Иудович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1784
Дата смерти1846
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784
Отец: Липкин Июда (Иуда)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Липкина Пелагея
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Липкина Пелагея
Рождение ребёнка
1827
Сын: Липкин Прокопий Степанович
Мать ребёнка: Липкина Пелагея
Смерть
1846
Упоминание
30.07.1850