Липкина Парасковья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Липкина Марья Стафеевна
Отец ребёнка: Липкин Стафей Степанович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Липкин Стафей Степанович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Липкин Стафей Степанович
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно