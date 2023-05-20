Липкина Парасковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липкина Парасковья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липкин Стафей Степанович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Липкина Марья Стафеевна

Отец ребёнка: Липкин Стафей Степанович

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Липкин Федор Стафеевич

Отец ребёнка: Липкин Стафей Степанович

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Липкин Петр Стафеевич

Отец ребёнка: Липкин Стафей Степанович

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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