Липкина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Липкин Степан Июдинович (Иудович)
Рождение ребёнка
1827
Сын: Липкин Прокопий Степанович
Отец ребёнка: Липкин Степан Июдинович (Иудович)
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно