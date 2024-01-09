Мария Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Платонов Григорий Константинов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
17.12.1893 ст.

Дочь: Анастасия Григорьева

Отец ребёнка: Платонов Григорий Константинов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
23.12.1895 ст.

Дочь: Евгения Григорьева

Отец ребёнка: Платонов Григорий Константинов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
13.01.1898 ст.

Сын: Платонов Ефим Григорьев

Отец ребёнка: Платонов Григорий Константинов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
05.09.1899 ст.

Сын: Платонов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Платонов Григорий Константинов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
13.01.1903 ст.

Дочь: Платонова Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Платонов Григорий Константинов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
21.01.1906 ст.

Сын: Платонов Василий Григорьев

Отец ребёнка: Платонов Григорий Константинов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.12.1908 ст.

Сын: Платонов Петр Григорьев

Отец ребёнка: Платонов Григорий Константинов

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Григорий Константинов

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
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