Мария Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Платонов Григорий Константинов
Рождение ребёнка
17.12.1893 ст.
Дочь: Анастасия Григорьева
Отец ребёнка: Платонов Григорий Константинов
Рождение ребёнка
23.12.1895 ст.
Дочь: Евгения Григорьева
Отец ребёнка: Платонов Григорий Константинов
Рождение ребёнка
13.01.1898 ст.
Отец ребёнка: Платонов Григорий Константинов
Рождение ребёнка
05.09.1899 ст.
Отец ребёнка: Платонов Григорий Константинов
Рождение ребёнка
13.01.1903 ст.
Дочь: Платонова Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Платонов Григорий Константинов
Рождение ребёнка
21.01.1906 ст.
Сын: Платонов Василий Григорьев
Отец ребёнка: Платонов Григорий Константинов
Рождение ребёнка
15.12.1908 ст.
Отец ребёнка: Платонов Григорий Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно