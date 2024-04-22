Платонова Ксения Григорьева
Место рождения
Дата рождения13.01.1903 ст.
Дата смерти28.03.1909 ст.
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1903 ст.
Отец: Платонов Григорий Константинов
Мать: Мария Гаврилова
Крещение
14.01.1903 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.03.1909 ст.
Причина смерти: от воспаления легких после кори
Похороны
30.03.1909 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд