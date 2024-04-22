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Платонова Ксения Григорьева

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

13.01.1903 ст.

Дата смерти

28.03.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1903 ст.

Отец: Платонов Григорий Константинов

Мать: Мария Гаврилова

Палашкино, Рузский, Московская область
Крещение
14.01.1903 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
28.03.1909 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от воспаления легких после кори
Похороны
30.03.1909 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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