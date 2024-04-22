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Платонов Ефим Григорьев

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

13.01.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1898 ст.

Отец: Платонов Григорий Константинов

Мать: Мария Гаврилова

Палашкино, Рузский, Московская область
Крещение
13.01.1898 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
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