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Платонов Василий Григорьев

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

21.01.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1906 ст.

Отец: Платонов Григорий Константинов

Мать: Мария Гаврилова

Палашкино, Рузский, Московская область
Крещение
22.01.1906 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Военная служба
18.07.1941
Род войск: 317 отдельный артиллерийский дивизион особой мощности Воинское звание: сапер; рядовой
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Военная служба
Неизвестно
Род войск: 467 отдельный инженерный батальон Воинское звание: красноармеец; рядовой
Смерть
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
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