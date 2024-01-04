Платонов Василий Григорьев
Место рождения
Дата рождения21.01.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1906 ст.
Отец: Платонов Григорий Константинов
Мать: Мария Гаврилова
Крещение
22.01.1906 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Военная служба
18.07.1941
Род войск: 317 отдельный артиллерийский дивизион особой мощности Воинское звание: сапер; рядовой
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Род войск: 467 отдельный инженерный батальон Воинское звание: красноармеец; рядовой
Смерть
Неизвестно