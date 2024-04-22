Платонов Иван Григорьев
Место рождения
Дата рождения05.09.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1899 ст.
Отец: Платонов Григорий Константинов
Мать: Мария Гаврилова
Крещение
05.09.1899 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно