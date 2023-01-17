Суровцов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Суровцов Степан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1807
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Послушник Спасо-Суморина монастыря.
Бракосочетание
Около 1825
Рождение ребёнка
1827
Сын: Суровцов Александр Иванович
Мать ребёнка: Суровцова Ольга Аполлоновна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Суровцов Василий Иванович
Мать ребёнка: Суровцова Ольга Аполлоновна
Работа или профессия
1843
Чиновник 9-го класса.
Смерть
1844