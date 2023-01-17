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Суровцов Иван Степанович

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Место рождения

Миньково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Суровцов Степан

Мать: не указана

Миньково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1807
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Послушник Спасо-Суморина монастыря.
Бракосочетание
Около 1825

Жена: Суровцова Ольга Аполлоновна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Суровцов Александр Иванович

Мать ребёнка: Суровцова Ольга Аполлоновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Суровцов Василий Иванович

Мать ребёнка: Суровцова Ольга Аполлоновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1843
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Чиновник 9-го класса.
Смерть
1844
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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