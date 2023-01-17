Суровцов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцов Степан

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Место рождения

Миньково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Миньково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Суровцов Николай Степанович

Мать ребёнка: не указана

Миньково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Суровцов Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Миньково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Миньково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Священник Воскресенской Вотчинской церкви Тотемского уезда.
Смерть
До 1816
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