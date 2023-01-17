Суровцов Степан
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Суровцов Николай Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Воскресенской Вотчинской церкви Тотемского уезда.
Смерть
До 1816